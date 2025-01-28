Одесу та район ворог атакував ракетою та дронами: пошкоджено будинки та склад із зерном, 4 постраждалих

Російські війська вранці атакували Одесу та район дронами та ракетою, внаслідок чого постраждали 4 людини, пошкоджено житлові будинки, дачі, склад із зерном та загорілися 10 автомобілів, повідомив у вівторок голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.

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"Сьогодні вранці ворог атакував ударними безпілотниками та ракетою Одесу та район. Тривала напружена бойова робота наших сил ППО. Ворожа ракета була знищена. Уламками збитих БпЛА було пошкоджено скління у чотирьох житлових багатоповерхівках та пʼяти дачних будинках. В одному із житлових дворів Одеси загорілися 10 легкових автомобілів, вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. Також пошкоджено склад із зерном", - написав Кіпер.

"Внаслідок дронової атаки поранено четверо людей. 91-річний чоловік госпіталізований, іншим постраждалим допомога була надана на місці", - вказав голова ОВА.

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