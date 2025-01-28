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Одесу та район ворог атакував ракетою та дронами: пошкоджено будинки та склад із зерном, 4 постраждалих

Київ • УНН

 • 33973 перегляди

Російські війська атакували Одесу дронами та ракетою, внаслідок чого постраждали 4 людини. Пошкоджено житлові будинки, дачі, склад із зерном та загорілися 10 автомобілів.

Російські війська вранці атакували Одесу та район дронами та ракетою, внаслідок чого постраждали 4 людини, пошкоджено житлові будинки, дачі, склад із зерном та загорілися 10 автомобілів, повідомив у вівторок голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні вранці ворог атакував ударними безпілотниками та ракетою Одесу та район. Тривала напружена бойова робота наших сил ППО. Ворожа ракета була знищена. Уламками збитих БпЛА було пошкоджено скління у чотирьох житлових багатоповерхівках та пʼяти дачних будинках. В одному із житлових дворів Одеси загорілися 10 легкових автомобілів, вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. Також пошкоджено склад із зерном", - написав Кіпер.

"Внаслідок дронової атаки поранено четверо людей. 91-річний чоловік госпіталізований, іншим постраждалим допомога була надана на місці", - вказав голова ОВА.

Музей ретро-автомобілів постраждав від атаки рф на Київщині: знищено 9 експонатів28.01.25, 08:55 • 107140 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаУНН-Одеса
odesaОдеса

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