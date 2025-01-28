Музей ретро-автомобілів постраждав від атаки рф на Київщині: знищено 9 експонатів

У Київській області внаслідок атаки російських військ пошкоджено музей ретро-автомобілів, де, попередньо, знищено 9 та пошкоджено 27 транспортних засобів, також зафіксовано пошкодження в трьох районах області, постраждалих серед населення немає, повідомив у вівторок т.в.о голови Київської ОДА Микола Калашник та у ДСНС України і ГУНП в області, де показали наслідки, у Telegram, пише УНН.

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"Унаслідок ворожої атаки БпЛА в області уламками збитої цілі пошкоджено приміщення, у якому був розташований музей ретро-автомобілів. Працівники ДСНС загасили пожежу на площі 600 м2. Попередньо, в ангарі знищено 9 транспортних засобів та 27 пошкоджено", - написав Калашник.

Також, з його слів, наслідки атаки фіксуються ще в трьох районах області. В них пошкоджено 2 приватні будинки, 3 нежитлові приміщення, 3 автомобілі.

"Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", - зазначив Калашник.

За даними поліції, "на 08:50 в одному з районів сталася пожежа нежитлового приміщення, окрім того ще два приватні будинки зазнали часткового руйнування. Також в інших районах пошкоджені три цивільні автівки, три приміщення та відбулося загоряння музею ретро-автомобілів. Пожежу площею 600 метрів квадратних ліквідували вогнеборці. Вогнем пошкоджено 27 транспортних засобів, а також девʼять автомобілів повністю знищено".

Як повідомили у ДСНС, на Київщині ліквідовано наслідки ворожої атаки. "Вночі і ранком рятувальники області працювали на ліквідації наслідків атаки ворожих БПЛА в чотирьох районах області", - повідомили у відомстві.

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