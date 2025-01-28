Одессу и район враг атаковал ракетой и дронами: повреждены дома и склад с зерном, 4 пострадавших
Киев • УНН
Российские войска атаковали Одессу дронами и ракетой, в результате чего пострадали 4 человека. Повреждены жилые дома, дачи, склад с зерном и загорелись 10 автомобилей.
Российские войска утром атаковали Одессу и район дронами и ракетой, в результате чего пострадали 4 человека, повреждены жилые дома, дачи, склад с зерном и загорелись 10 автомобилей, сообщил во вторник глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Сегодня утром враг атаковал ударными беспилотниками и ракетой Одессу и район. Продолжалась напряженная боевая работа наших сил ПВО. Вражеская ракета была уничтожена. Обломками сбитых БпЛА было повреждено остекление в четырех жилых многоэтажках и пяти дачных домах. В одном из жилых дворов Одессы загорелись 10 легковых автомобилей, пожарные оперативно ликвидировали пожар. Также поврежден склад с зерном", - написал Кипер.
"В результате дроновой атаки ранены четыре человека. 91-летний мужчина госпитализирован, другим пострадавшим помощь была оказана на месте", - указал глава ОВА.
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