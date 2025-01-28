Ночная атака рф на Одессу: пострадали ЖК и школа
Киев • УНН
В результате ночного обстрела в Одессе повреждены квартиры на 18-19 этажах ЖК и выбиты окна в четырех многоэтажках. Пострадало 3 человека, уничтожено 6 автомобилей и повреждена школа.
В Одессе из-за ночной атаки рф повреждены квартиры в ЖК, а также школа. О деталях сообщили мэр города Геннадий Труханов и в Одесской областной прокуратуре, пишет УНН.
Детали
"В результате вражеской атаки повреждены жилые дома города: в одном из жилых комплексов разрушены части квартир на 18 и 19 этажах, выбиты окна в четырех многоэтажках", - сообщили в прокуратуре.
Отмечается, что повреждено несколько десятков автомобилей, из которых по меньшей мере 6 автомобилей полностью уничтожены огнем. В Одессе, как указано, пока известно о 3 пострадавших, медицинская помощь оказана на месте происшествия.
Как сообщил мэр города Труханов, в результате атаки рф повреждения получила одна из школ города, ведутся работы по закрытию окон.
Одессу и район враг атаковал ракетой и дронами: повреждены дома и склад с зерном, 4 пострадавших28.01.25, 08:59 • 12559 просмотров
В Одесском районе, по сообщению, повреждены по меньшей мере шесть частных жилых домов, хозяйственные постройки. Получил ранения 91-летний мужчина, его доставили в больницу.