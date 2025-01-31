Атака на Одессу: в центре пострадала элитная гостиница "Бристоль"
Киев • УНН
В результате российской атаки поврежден отель "Бристоль" в центральной части Одессы. Перед инцидентом были зафиксированы скоростные цели в акватории Черного моря и слышны взрывы в городе.
Из-за российской атаки пострадала элитная гостиница "Бристоль" в центре Одессы. Об этом сообщает Думская, передает УНН.
"... последствия удара возле отеля "Бристоль" в центре Одессы", - говориться в сообщении.
Перед этим Воздушные Силы сообщали о нескольких скоростных целях в акватории Черного моря в направлении Одессы.
Председатель Одесской ОВА Олег Кипер сообщал, что в Одессе было слышна взрывы.