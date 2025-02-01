Кількість постраждалих від ракетного удару по Одесі зросла до семи: нові фотоподробиці

Кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Одесі зросла до сімох людей. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал голови Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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В п'ятницю, о 23:48 очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив у своєму Тelegram про нову кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на місто.

Наразі відомо про сімох постраждалих внаслідок удару російських терористів по історичному центру Одеси - написав Олег Кіпер в Telegram.

Чиновник додав, що всі у стані середнього ступеню важкості. Постраждалим надається вся необхідна допомога.

На місці продовжують працювати екстрені служби.

Нагадаємо

Унаслідок російської атаки пошкоджено готель "Брістоль" у центральній частині Одеси. Перед інцидентом було зафіксовано швидкісні цілі в акваторії Чорного моря та чутно вибухи в місті.

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