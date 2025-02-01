Кількість постраждалих від ракетного удару по Одесі зросла до семи: нові фотоподробиці
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки по історичному центру Одеси постраждало сім людей. Всі постраждалі перебувають у стані середньої тяжкості та отримують необхідну медичну допомогу.
Кількість постраждалих внаслідок російського ракетного удару по Одесі зросла до сімох людей. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал голови Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Деталі
В п'ятницю, о 23:48 очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив у своєму Тelegram про нову кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на місто.
Наразі відомо про сімох постраждалих внаслідок удару російських терористів по історичному центру Одеси
Чиновник додав, що всі у стані середнього ступеню важкості. Постраждалим надається вся необхідна допомога.
На місці продовжують працювати екстрені служби.
Нагадаємо
Унаслідок російської атаки пошкоджено готель "Брістоль" у центральній частині Одеси. Перед інцидентом було зафіксовано швидкісні цілі в акваторії Чорного моря та чутно вибухи в місті.
Зеленський про атаку рф на Одесу: попередньо – балістика31.01.25, 20:27 • 53119 переглядiв