Одещина вночі зазнала атаки рф "шахедами": постраждали літня жінка та дитина, показали наслідки
Київ • УНН
Російські війська атакували Одеську область дронами "Shahed-136". Пошкоджено п'ять приватних будинків, газопровід, а дві місцеві жительки отримали стресову реакцію.
Російські війська вночі атакували Одеську область ударними дронами типу "Shahed", пошкоджено п'ять приватних будинків, газопровід, постраждали 77-річна жінка та дитина, повідомили в Одеській обласній прокуратурі у суботу, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, 01 лютого вночі збройні сили рф атакували Одещину безпілотниками, попередньо, типу "Shahed-136".
В Одеському районі пошкоджено щонайменше п’ять приватних житлових будинків, господарчі споруди та газопровід. 77-річна жителька та 9-річна дівчинка зазнали гострої реакції на стрес
За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
Доповнення
31 січня ввечері збройні сили рф атакували Одесу балістичними ракетами, попередньо, типу "Іскандер". У центральній частині міста руйнувань зазнала будівля готелю, вибито вікна та пошкоджено фасади в прилеглих будинках та приміщеннях. Повідомлялося про 7 постраждалих.
Кількість постраждалих від ракетного удару по Одесі зросла до семи: нові фотоподробиці 01.02.25, 00:03 • 28503 перегляди