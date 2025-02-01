Одещина вночі зазнала атаки рф "шахедами": постраждали літня жінка та дитина, показали наслідки

Російські війська вночі атакували Одеську область ударними дронами типу "Shahed", пошкоджено п'ять приватних будинків, газопровід, постраждали 77-річна жінка та дитина, повідомили в Одеській обласній прокуратурі у суботу, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, 01 лютого вночі збройні сили рф атакували Одещину безпілотниками, попередньо, типу "Shahed-136".

В Одеському районі пошкоджено щонайменше п’ять приватних житлових будинків, господарчі споруди та газопровід. 77-річна жителька та 9-річна дівчинка зазнали гострої реакції на стрес - повідомили у прокуратурі.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Доповнення

31 січня ввечері збройні сили рф атакували Одесу балістичними ракетами, попередньо, типу "Іскандер". У центральній частині міста руйнувань зазнала будівля готелю, вибито вікна та пошкоджено фасади в прилеглих будинках та приміщеннях. Повідомлялося про 7 постраждалих.

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