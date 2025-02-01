Последствия ракетного удара по Полтаве: без тепла остались жилые дома и детсад
Киев • УНН
Из-за вражеского ракетного удара в Полтаве 6 жилых домов и детсад остались без теплоснабжения. В результате атаки погибли 8 человек, среди которых 1 ребенок, 17 человек получили ранения.
В Полтаве из-за вражеского удара без теплоснабжения остались шесть жилых домов и детский сад, передает УНН со ссылкой на Полтавскую ОВА.
"Из-за ракетного удара по Полтаве без теплоснабжения остались шесть жилых домов и детский сад. Причиной стал порыв на сети в разрушенном подъезде многоэтажки", - говорится в сообщении.
На месте работают коммунальные службы.
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Как сообщал УНН, до 8 человек увеличилось количество погибших в Полтаве, из них 1 ребенок. 17 травмированных, из них 4 ребенка. Спасли 22 человека.
На месте происшествия работают более 480 спасателей, силовиков и коммунальщиков. В работе почти более 100 единиц техники. Привлечены спасатели из Черкасской и Сумской областей.
Психологи ГСЧС и Нацполиции помогли 177 лицам, из них 10 детей.