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Последствия ракетного удара по Полтаве: без тепла остались жилые дома и детсад

Киев  •  УНН

 • 7469 просмотра

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Из-за вражеского ракетного удара в Полтаве 6 жилых домов и детсад остались без теплоснабжения. В результате атаки погибли 8 человек, среди которых 1 ребенок, 17 человек получили ранения.

В Полтаве из-за вражеского удара без теплоснабжения остались шесть жилых домов и детский сад, передает УНН со ссылкой на Полтавскую ОВА.

"Из-за ракетного удара по Полтаве без теплоснабжения остались шесть жилых домов и детский сад. Причиной стал порыв на сети в разрушенном подъезде многоэтажки", - говорится в сообщении.

На месте работают коммунальные службы.

Добавим

Как сообщал УНН, до 8 человек увеличилось количество погибших в Полтаве, из них 1 ребенок. 17 травмированных, из них 4 ребенка. Спасли 22 человека.

На месте происшествия работают более 480 спасателей, силовиков и коммунальщиков. В работе почти более 100 единиц техники. Привлечены спасатели из Черкасской и Сумской областей.

Психологи ГСЧС и Нацполиции помогли 177 лицам, из них 10 детей.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаКриминал и ЧП
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