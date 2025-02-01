Кількість жертв атаки рф у Полтаві зросла до 8, серед них - дитина

У Полтаві кількість загиблих збільшилася до 8 людей, з них - 1 дитина, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Психологи ДСНС та Нацполіції допомогли 177 особам, з них 10 дітей.

Рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи.

У Полтавській області оголосили триденну жалобу через смертоносну атаку рф

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Раніше було відомо, що у Полтаві кількість жертв у результаті удару рф зросла до 7.