У Полтавській області оголосили триденну жалобу через смертоносну атаку рф

У Полтавській області оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок ворожої атаки по Полтаві. Відповідне розпорядження підписав т.в.о начальника ОВА Володимир Когут, передає УНН.

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Жалобу оголошено з 2 по 4 лютого.

За даними ОВА, у ці дні буде приспущено прапор України з чорною стрічкою на будівлях органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

Крім того, встановлено обмеження на проведення розважально-концертних заходів, спортивних змагань, звучання розважальної музики у громадських місцях та транспорті. Телеканали й радіостанції мають внести відповідні зміни до сітки мовлення.

Додамо

У Полтаві кількість жертв у результаті удару рф зросла до 7, ще 14 людей травмовано.