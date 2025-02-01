У Полтавській області оголосили триденну жалобу через смертоносну атаку рф
Київ • УНН
Після ворожої атаки на Полтаву, що забрала життя 7 людей та поранила 14, в області оголошено триденну жалобу. З 2 по 4 лютого діятимуть обмеження на розважальні заходи та приспустять прапори.
У Полтавській області оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок ворожої атаки по Полтаві. Відповідне розпорядження підписав т.в.о начальника ОВА Володимир Когут, передає УНН.
Деталі
Жалобу оголошено з 2 по 4 лютого.
За даними ОВА, у ці дні буде приспущено прапор України з чорною стрічкою на будівлях органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.
Крім того, встановлено обмеження на проведення розважально-концертних заходів, спортивних змагань, звучання розважальної музики у громадських місцях та транспорті. Телеканали й радіостанції мають внести відповідні зміни до сітки мовлення.
Додамо
У Полтаві кількість жертв у результаті удару рф зросла до 7, ще 14 людей травмовано.