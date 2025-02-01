Кількість жертв атаки рф у Полтаві зросла до 7

У Полтаві кількість жертв у результаті удару рф зросла до 7, ще 14 людей травмовано, передає УНН із посиланням на Полтавську ОВА.

До 7 людей збільшилася кількість загиблих у Полтаві. 14 травмованих, із них 3 дитини. Врятували 22 людини - повідомили в ОВА.

На місці події працюють понад 460 рятувальників, силовиків та комунальників. У роботі майже 100 одиниць техніки.

Психологи підрозділів ДСНС та нацполіції надали допомогу 114 людям.

Раніше було відомо про 5 загиблих внаслідок атаки рф на Полтаву.