Кількість жертв атаки рф у Полтаві зросла до 7
Київ • УНН
Внаслідок атаки рф у Полтаві загинуло 7 людей, ще 14 отримали поранення, серед них 3 дітей. На місці працюють понад 460 рятувальників із 100 одиницями техніки.
У Полтаві кількість жертв у результаті удару рф зросла до 7, ще 14 людей травмовано, передає УНН із посиланням на Полтавську ОВА.
До 7 людей збільшилася кількість загиблих у Полтаві. 14 травмованих, із них 3 дитини. Врятували 22 людини
На місці події працюють понад 460 рятувальників, силовиків та комунальників. У роботі майже 100 одиниць техніки.
Психологи підрозділів ДСНС та нацполіції надали допомогу 114 людям.
Раніше було відомо про 5 загиблих внаслідок атаки рф на Полтаву.