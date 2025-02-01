Кількість жертв атаки рф у Полтаві зросла до 5 - ОВА

У Полтаві кількість жертв російської атаки зросла до 5 людей, повідомили у Полтавській ОВА у суботу у Telegram, пише УНН.

Станом на 14:00 є інформація про ще одну загиблу людину. Рятувальники продовжують розбирати завали - повідомили в ОВА.

Раніше було відомо про 4 загиблих внаслідок атаки рф на Полтаву.

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