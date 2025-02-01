Кількість жертв атаки рф у Полтаві зросла до 5 - ОВА
Київ • УНН
У Полтаві внаслідок російської атаки загинуло 5 людей. Рятувальники продовжують розбирати завали на місці удару.
У Полтаві кількість жертв російської атаки зросла до 5 людей, повідомили у Полтавській ОВА у суботу у Telegram, пише УНН.
Станом на 14:00 є інформація про ще одну загиблу людину. Рятувальники продовжують розбирати завали
Раніше було відомо про 4 загиблих внаслідок атаки рф на Полтаву.
росія завдала удару по Полтаві: є влучання в житловий будинок01.02.25, 09:01 • 65330 переглядiв