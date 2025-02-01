Количество жертв атаки рф в Полтаве возросло до 5 - ОВА
Киев • УНН
В Полтаве в результате российской атаки погибло 5 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте удара.
В Полтаве количество жертв российской атаки возросло до 5 человек, сообщили в Полтавской ОГА в субботу в Telegram, пишет УНН.
По состоянию на 14:00 есть информация о еще одном погибшем человеке. Спасатели продолжают разбирать завалы
Ранее было известно о 4 погибших в результате атаки рф на Полтаву.
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