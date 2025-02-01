Количество жертв атаки рф в Полтаве возросло до 5 - ОВА

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5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы
1 февраля, 06:30 • 103754 просмотра

5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть
31 января, 18:24 • 136242 просмотра

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов
31 января, 15:47 • 129844 просмотра

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами
31 января, 15:08 • 127284 просмотра

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами

Эксклюзив
Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии
31 января, 12:45 • 122594 просмотра

Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК
31 января, 10:37 • 116234 просмотра

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ
31 января, 09:18 • 111467 просмотра

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали
30 января, 18:52 • 123248 просмотра

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали

Эксклюзив
В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений
30 января, 15:12 • 133357 просмотра

В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений

Эксклюзив
Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил
30 января, 14:34 • 132465 просмотра

Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Количество жертв атаки рф в Полтаве возросло до 5 - ОВА

Количество жертв атаки рф в Полтаве возросло до 5 - ОВА

Киев  •  УНН

 • 1127 просмотра

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В Полтаве в результате российской атаки погибло 5 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте удара.

В Полтаве количество жертв российской атаки возросло до 5 человек, сообщили в Полтавской ОГА в субботу в Telegram, пишет УНН.

По состоянию на 14:00 есть информация о еще одном погибшем человеке. Спасатели продолжают разбирать завалы

- сообщили в ОВА.

Ранее было известно о 4 погибших в результате атаки рф на Полтаву.

россия нанесла удар по Полтаве: есть попадание в жилой дом01.02.2025, 09:01 • 27263 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
poltavaПолтава

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