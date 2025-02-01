россия нанесла удар по Полтаве: есть попадание в жилой дом
Киев • УНН
В субботу 1 февраля враг атаковал Полтаву, зафиксировано попадание в жилой дом. На месте работают спасатели и экстренные службы, местные власти призывают находиться в укрытиях.
В субботу 01 февраля враг атаковал Полтаву. Местные власти сообщили о попаданиях. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Полтавской областной военной администрации.
Враг ударил по Полтаве. Есть попадание в жилой дом. Сейчас на месте работают спасатели, экстренные службы. Информация уточняется
В Полтавской ОВА призвали не пренебрегать безопасностью, находиться в укрытиях до отбоя.
Напомним
российские войска совершили более 10 ударов по Запорожью ночью 1 февраля. В результате атаки повреждены частные дома - выбиты окна и повреждены крыши.
По Украине применяют аварийные отключения после ударов рф01.02.25, 07:49 • 40168 просмотров