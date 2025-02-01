Наймасованіша атака БпЛА на Запоріжжя: знеструмлено понад 400 абонентів

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російські війська здійснили понад 10 ударів по Запоріжжю вночі 1 лютого. Внаслідок атаки пошкоджено приватні будинки - вибиті вікна та пошкоджені дахи.

російська армія завдала наймасованішого удару по Запоріжжю за останній час – понад 10 ударів. Про це у своєму Telegram-каналі інформує голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

01 лютого, в 02:17 очільник Запорізької ОВА повідомив, що ворог атакував місто понад десят разів. 

Ворог завдав понад 10 ударів по Запоріжжю. Це наймасовіший удар за останній час

- написав Іван Федоров.

За словами голови Запорізької обласної військової адміністрації, станом на зараз, внаслідок ворожої атаки зазнали пошкоджень приватні домоволодіння - вибиті вікна, пошкоджений дах.

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