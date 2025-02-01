Наймасованіша атака БпЛА на Запоріжжя: знеструмлено понад 400 абонентів
Київ • УНН
російські війська здійснили понад 10 ударів по Запоріжжю вночі 1 лютого. Внаслідок атаки пошкоджено приватні будинки - вибиті вікна та пошкоджені дахи.
російська армія завдала наймасованішого удару по Запоріжжю за останній час – понад 10 ударів. Про це у своєму Telegram-каналі інформує голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
01 лютого, в 02:17 очільник Запорізької ОВА повідомив, що ворог атакував місто понад десят разів.
Ворог завдав понад 10 ударів по Запоріжжю. Це наймасовіший удар за останній час
За словами голови Запорізької обласної військової адміністрації, станом на зараз, внаслідок ворожої атаки зазнали пошкоджень приватні домоволодіння - вибиті вікна, пошкоджений дах.
Запоріжжя під ударом окупантів: у прифронтових населених пунктах лунають вибухи31.01.25, 16:33 • 30988 переглядiв