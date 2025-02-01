Самая массированная атака БпЛА на Запорожье: обесточены более 400 абонентов
Киев • УНН
российские войска совершили более 10 ударов по Запорожью ночью 1 февраля. В результате атаки повреждены частные дома - выбиты окна и повреждены крыши.
российская армия нанесла самый массированный удар по Запорожью за последнее время - более 10 ударов. Об этом в своем Telegram-канале информирует глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, передает УНН.
Детали
01 февраля, в 02:17 глава Запорожской ОГА сообщил, что враг атаковал город более десят раз.
Враг нанес более 10 ударов по Запорожью. Это самый массовый удар за последнее время
По словам председателя Запорожской областной военной администрации, по состоянию на сейчас, в результате вражеской атаки получили повреждения частные домовладения - выбиты окна, повреждена крыша.
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