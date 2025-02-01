Самая массированная атака БпЛА на Запорожье: обесточены более 400 абонентов

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31 января, 18:24 • 105401 просмотра

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов
31 января, 15:47 • 108552 просмотра

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами
31 января, 15:08 • 109470 просмотра

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами

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Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии
31 января, 12:45 • 110875 просмотра

Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК
31 января, 10:37 • 110124 просмотра

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ
31 января, 09:18 • 108470 просмотра

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали
30 января, 18:52 • 121929 просмотра

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали

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Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил
30 января, 14:34 • 132154 просмотра

Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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российские войска совершили более 10 ударов по Запорожью ночью 1 февраля. В результате атаки повреждены частные дома - выбиты окна и повреждены крыши.

российская армия нанесла самый массированный удар по Запорожью за последнее время - более 10 ударов. Об этом в своем Telegram-канале информирует глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, передает УНН.

Детали

01 февраля, в 02:17 глава Запорожской ОГА сообщил, что враг атаковал город более десят раз. 

Враг нанес более 10 ударов по Запорожью. Это самый массовый удар за последнее время

- написал Иван Федоров.

По словам председателя Запорожской областной военной администрации, по состоянию на сейчас, в результате вражеской атаки получили повреждения частные домовладения - выбиты окна, повреждена крыша.

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Запорожье под ударом оккупантов: в прифронтовых населенных пунктах раздаются взрывы31.01.25, 16:33 • 21774 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
zaporozheЗапорожье

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