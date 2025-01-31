Запорожье под ударом оккупантов: в прифронтовых населенных пунктах раздаются взрывы

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Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов
15:47 • 19305 просмотра

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами
15:08 • 31699 просмотра

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами

Эксклюзив
Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии
12:45 • 61231 просмотра

Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК
10:37 • 93249 просмотра

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ
31 января, 09:18 • 102518 просмотра

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали
30 января, 18:52 • 119153 просмотра

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали

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В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений
30 января, 15:12 • 132096 просмотра

В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений

Эксклюзив
Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил
30 января, 14:34 • 131736 просмотра

Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил

Эксклюзив
На Драгобрате произошел конфликт между украинцами, поляков не было - полиция
30 января, 13:06 • 132905 просмотра

На Драгобрате произошел конфликт между украинцами, поляков не было - полиция

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"Клуб белого бизнеса" или угроза нацбезопасности? СБУ должна проверить компании со связями с россией
30 января, 12:52 • 122001 просмотра

"Клуб белого бизнеса" или угроза нацбезопасности? СБУ должна проверить компании со связями с россией

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Запорожье под ударом оккупантов: в прифронтовых населенных пунктах раздаются взрывы

Запорожье под ударом оккупантов: в прифронтовых населенных пунктах раздаются взрывы

Киев  •  УНН

 • 7802 просмотра

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Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о вражеских ударах по прифронтовым населенным пунктам области. Жителей призывают соблюдать правила безопасности.

Армия рф наносит удары по прифронтовым населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

"В прифронтовых населенных пунктах области громко - россияне наносят вражеские удары. Будьте бдительны. Не пренебрегайте правилами безопасности", - сообщил Федоров.

Оккупанты нанесли более 400 ударов по Запорожской области: что известно о последствиях30.01.25, 08:02 • 28711 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
zaporozheЗапорожье

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