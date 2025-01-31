Запорожье под ударом оккупантов: в прифронтовых населенных пунктах раздаются взрывы
Киев • УНН
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о вражеских ударах по прифронтовым населенным пунктам области. Жителей призывают соблюдать правила безопасности.
Армия рф наносит удары по прифронтовым населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
"В прифронтовых населенных пунктах области громко - россияне наносят вражеские удары. Будьте бдительны. Не пренебрегайте правилами безопасности", - сообщил Федоров.
Оккупанты нанесли более 400 ударов по Запорожской области: что известно о последствиях30.01.25, 08:02 • 28711 просмотров