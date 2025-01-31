Запоріжжя під ударом окупантів: у прифронтових населених пунктах лунають вибухи
Київ • УНН
Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про ворожі удари по прифронтових населених пунктах області. Мешканців закликають дотримуватися правил безпеки.
Армія рф завдає ударів по прифронтових населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
"У прифронтових населених пунктах області гучно - росіяни завдають ворожі удари. Будьте пильні. Не нехтуйте правилами безпеки", - повідомив Федоров.
Окупанти завдали понад 400 ударів по Запорізькій області: що відомо про наслідки30.01.25, 08:02 • 33454 перегляди