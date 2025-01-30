Окупанти завдали понад 400 ударів по Запорізькій області: що відомо про наслідки

Окупаційні війська продовжують здійснювати атаки на населені пункти Запорізької області. Загалом за добу зафіксовано 401 ворожий удар по дев'яти населених пунктах регіону. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

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Найпотужнішого удару зазнала Новопавлівка, по якій було завдано 16 авіаударів. Масштабні атаки безпілотників різних типів спрямували на Запоріжжя, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку – загалом зафіксовано 190 ворожих дронів. Крім того, ракетна система залпового вогню обстріляла Новодарівку, а артилерійські обстріли охопили територію семи населених пунктів, серед яких Кам'янське, Гуляйполе та Щербаки. Загалом противник випустив 194 артилерійські снаряди.

Унаслідок атак надійшло 16 повідомлень про пошкодження житлових будинків та об'єктів інфраструктури. На щастя, інформації про постраждалих серед мирного населення не надходило.

Запорізька область зазнала 450 ворожих ударів за добу