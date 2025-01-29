Запорізька область зазнала 450 ворожих ударів за добу

Протягом останньої доби ворог активізував атаки на населені пункти Запорізької області, завдавши 450 ударів. На жаль, є постраждалі. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

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Найінтенсивніший авіаційний обстріл зафіксовано в Малій Токмачці, куди спрямовано 16 авіаударів. Також атаки безпілотниками охопили сім населених пунктів, серед яких Кам’янське, Гуляйполе та Новодарівка – загалом 216 ворожих дронів різних типів.

Окрім цього, окупанти застосували реактивні системи залпового вогню (6 обстрілів), обстрілявши Кам’янське, Приморське та Новоданилівку, а артилерійські удари (212) зачепили щонайменше сім населених пунктів.

Зафіксовано руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури – надійшов 21 відповідний сигнал від місцевих мешканців. Крім того, унаслідок одного з ударів у Василівському районі постраждала людина.

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