Окупанти атакували Запорізьку область: поранено чотирьох людей

Сьогодні, 27 січня, окупанти атакували Степногірськ Запорізької області. Внаслідок обстрілу поранено чотирьох людей. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.



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Він розповів, що армія рф вдарила керованими авіабомбами по Степногірську.

Чотири людини поранені- ворог продовжує терор прифронтових територій - йдеться у повідомленні.

Двоє жінок і двоє чоловіків отримали поранення. Їм надають необхідну допомогу.

Додамо

Федоров у своєму Telegram-каналі написав, що протягом доби 26 січня окупанти здійснили 263 удари по 11 населених пунктах Запорізької області.



114 ударів завдали безпілотники різних модифікацій, атакуючи Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Лугівське, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське. Чотири обстріли з РСЗВ накрили Малу Токмачку, Новодарівку та Новоданилівку, а 145 артилерійських ударів припали на ті ж населені пункти.

Надійшло 18 повідомлень про пошкодження приватних будинків і квартир. Мирні жителі не постраждали.

Нагадаємо

У Запоріжжі у лікарні померла жінка, яка постраждала від удару російських військ по місту 8 січня, що збільшило кількість жертв атаки рф до 15 осіб.

