Оккупанты атаковали Запорожскую область: ранены четыре человека
Киев • УНН
Оккупанты атаковали Степногорск управляемыми авиабомбами, ранив четырех местных жителей.
Сегодня, 27 января, оккупанты атаковали Степногорск Запорожской области. В результате обстрела ранены четыре человека. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Он рассказал, что армия рф ударила управляемыми авиабомбами по Степногорску.
Четыре человека ранены- враг продолжает террор прифронтовых территорий
Двое женщин и двое мужчин получили ранения. Им оказывают необходимую помощь.
Добавим
Федоров в своем Telegram-канале написал, что в течение суток 26 января оккупанты совершили 263 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области.
114 ударов нанесли беспилотники различных модификаций, атакуя Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Луговское, Малиновку, Новодаровку и Ольговское. Четыре обстрела из РСЗО накрыли Малую Токмачку, Новодареловку и Новоданиловку, а 145 артиллерийских ударов пришлись на те же населенные пункты.
Поступило 18 сообщений о повреждении частных домов и квартир. Мирные жители не пострадали.
Напомним
В Запорожье в больнице умерла женщина, пострадавшая от удара российских войск по городу 8 января, что увеличило количество жертв атаки рф до 15 человек.