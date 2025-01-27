У Запоріжжі зросла кількість жертв масштабного удару рф 8 січня

У Запоріжжі у лікарні померла жінка, яка постраждала від удару російських військ по місту 8 січня, що збільшило кількість жертв атаки рф до 15 осіб, повідомила секретарка Запорізької міськради Регіна Хареченко у понеділок у Telegram, пише УНН.

Збільшилась кількість жертв атаки від 8 січня. У міській лікарні померла жінка, яка перебувала у вкрай тяжкому стані. Лікарі до останнього боролись за життя невинної людини. Щирі співчуття родині - написала Харченко.

Доповнення

8 січня російські війська завдали удару по промисловій інфраструктурі Запоріжжя.

Голова ОВА Іван Федоров заявляв, що удар рф по Запоріжжю 8 січня - це наймасштабніша трагедія з 2022 року за кількістю постраждалих.

Раніше було відомо про 14 загиблих.