Масштабна атака рф на Запоріжжя забрала життя вже 14 людей

Після ворожого обстрілу Запоріжжя на початку січня поблизу з виробничим підприємством вчора в лікарні померла одна людина. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону, передає УНН.

На жаль після того обстрілу який стався на початку січня поблизу з виробничим підприємством вчора в лікарні одна людина померла. За неї майже два тижні боролися лікарі, тому кількість жертв зросла - сказав Федоров.

Він зазначив, що досі розгрібаються наслідки тих обстрілів, які були за останній місяць, де тричі ворог жахливо обстрілював центр Запоріжжя. Наразі 60 людей ще перебувають в лікарнях Запорізької області та Запоріжжя. Окрім того, за його словами, після 20 вересня зросла кількість смертельних випадків після обстрілів Запорізької області.

Кількість смертельних випадків після того, як ворог обстрілював масовано територію Запорізької області суттєво зросла після 20 вересня. З 20 вересня 69 людей було вбито після ворожих масованих ударів - розповів Федоров.

Доповнення

8 січня російські війська завдали удару по промисловій інфраструктурі Запоріжжя.

Федоров заявляв, що удар по Запоріжжю 8 січня - це наймасштабніша трагедія з 2022 року за кількістю постраждалих.

10 січня він повідомляв, що 13 людей загинуло й 123 поранено.