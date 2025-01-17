Федоров об обстреле Запорожья вблизи с производственным предприятием: в больнице умер человек
Киев • УНН
В больнице умер человек, который пострадал от обстрела Запорожья в начале января возле производственного предприятия. С 20 сентября от вражеских ударов по Запорожской области погибло 69 человек.
После вражеского обстрела Запорожья в начале января вблизи с производственным предприятием вчера в больнице умер один человек.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в эфире телемарафона, передает УНН.
К сожалению после того обстрела который произошел в начале января вблизи с производственным предприятием вчера в больнице один человек умер. За нее почти две недели боролись врачи, поэтому количество жертв возросло
Он отметил, что до сих пор разгребаются последствия тех обстрелов, которые были за последний месяц, где трижды враг ужасно обстреливал центр Запорожья. Сейчас 60 человек еще находятся в больницах Запорожской области и Запорожья. Кроме того, по его словам, после 20 сентября возросло количество смертельных случаев после обстрелов Запорожской области.
Количество смертельных случаев после того, как враг обстреливал массированно территорию Запорожской области существенно возросло после 20 сентября. С 20 сентября 69 человек были убиты после вражеских массированных ударов
Дополнение
8 января российские войска нанесли удар по промышленной инфраструктуре Запорожья.
Федоров заявлял, что удар по Запорожью 8 января - это самая масштабная трагедия с 2022 года по количеству пострадавших.
10 января он сообщал, что 13 человек погибли и 123 ранены.