Армія рф атакувала промислову інфраструктуру Запоріжжя - ОВА

Російські війська завдали удару по промисловій інфраструктурі Запоріжжя, повідомив у середу голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

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"Ворог атакував промислову інфраструктуру в Запоріжжі. До відбою залишайтеся у безпечних місцях" - написав голова ОВА Федоров.

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