На Запоріжжі після попередження про ворожий КАБ пролунали вибухи
Київ • УНН
У Запорізькій області пролунали вибухи після попередження Повітряних сил ЗСУ про КАБ у напрямку обласного центру. В регіоні оголошено повітряну тривогу.
У Запорізькій області сьогодні, 8 січня, чули вибухи після повідомлення Повітряних сил ЗУ про КАБ у напрямку обласного центру, передає УНН.
"Вибухи у Запорізькій області", - написав голова ОВА Іван Федоров у Telegram.
Перед цим у ПС ЗСУ попереджали про пуск авіаційної бомби.
"КАБ в напрямку м.Запоріжжя", - йшлось у повідомленні у Telegram.
В області оголошена повітряна тривога.