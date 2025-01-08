На Запоріжжі після попередження про ворожий КАБ пролунали вибухи

У Запорізькій області сьогодні, 8 січня, чули вибухи після повідомлення Повітряних сил ЗУ про КАБ у напрямку обласного центру, передає УНН.

"Вибухи у Запорізькій області", - написав голова ОВА Іван Федоров у Telegram.

Перед цим у ПС ЗСУ попереджали про пуск авіаційної бомби.

"КАБ в напрямку м.Запоріжжя", - йшлось у повідомленні у Telegram.

В області оголошена повітряна тривога.