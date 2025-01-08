На Запорожье после предупреждения о вражеском КАБ прозвучали взрывы

В Запорожской области сегодня, 8 января, слышали взрывы после сообщения Воздушных сил ЗУ о КАБ в направлении областного центра, передает УНН.

"Взрывы в Запорожской области", - написал глава ОВА Иван Федоров в Telegram.

Перед этим в ВС ВСУ предупреждали о пуске авиационной бомбы.

"КАБ в направлении г.Запорожье", - говорилось в сообщении в Telegram.

В области объявлена воздушная тревога.