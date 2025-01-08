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Армия рф атаковала промышленную инфраструктуру Запорожья - ОВА

Армия рф атаковала промышленную инфраструктуру Запорожья - ОВА

Киев  •  УНН

 • 7443 просмотра

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В Запорожье зафиксирована атака врага на промышленную инфраструктуру. Председатель ОВА Федоров призвал жителей оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Российские войска нанесли удар по промышленной инфраструктуре Запорожья, сообщил в среду глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

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"Враг атаковал промышленную инфраструктуру в Запорожье. До отбоя оставайтесь в безопасных местах" - написал глава ОВА Федоров.

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Сообщалось о взрывах в Запорожской области.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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