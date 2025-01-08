Армия рф атаковала промышленную инфраструктуру Запорожья - ОВА
Киев • УНН
В Запорожье зафиксирована атака врага на промышленную инфраструктуру. Председатель ОВА Федоров призвал жителей оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Российские войска нанесли удар по промышленной инфраструктуре Запорожья, сообщил в среду глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Враг атаковал промышленную инфраструктуру в Запорожье. До отбоя оставайтесь в безопасных местах" - написал глава ОВА Федоров.
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