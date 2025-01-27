В Запорожье возросло количество жертв масштабного удара рф 8 января
Киев • УНН
В городской больнице умерла женщина, которая пострадала от российского удара по промышленной инфраструктуре Запорожья 8 января. Общее количество жертв атаки возросло до 15 человек.
В Запорожье в больнице умерла женщина, пострадавшая от удара российских войск по городу 8 января, что увеличило количество жертв атаки рф до 15 человек, сообщила секретарь Запорожского горсовета Регина Хареченко в понедельник в Telegram, пишет УНН.
Увеличилось количество жертв атаки от 8 января. В городской больнице умерла женщина, которая находилась в крайне тяжелом состоянии. Врачи до последнего боролись за жизнь невинного человека. Искренние соболезнования семье
Дополнение
8 января российские войска нанесли удар по промышленной инфраструктуре Запорожья.
Глава ОВА Иван Федоров заявлял, что удар рф по Запорожью 8 января - это самая масштабная трагедия с 2022 года по количеству пострадавших.
Ранее было известно о 14 погибших.