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Стався в час пік: Федоров назвав удар рф по Запоріжжю наймасштабнішим з початку вторгнення

Київ • УНН

 • 23509 перегляди

Внаслідок російського удару по Запоріжжю 8 січня загинуло 13 людей, 123 поранено. Атака сталася в час пік, пошкоджено громадський транспорт та 36 автівок.

Удар російських військ по Запоріжжю 8 січня став наймасштабнішою трагедією з 2022 року за кількістю постраждалих, повідомив у п'ятницю голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.

Деталі

"Кількість постраждалих: 13 загиблих, 123 поранених, серед яких: 66 людей у лікарнях, 11 із них у тяжкому стані (реанімація), 50 перебувають на амбулаторному лікуванні, 3-річна дитина отримала допомогу й уже вдома", - написав Федоров у Telegram.

"Це наймасштабніший випадок із початку повномасштабного вторгнення, де зафіксована така велика кількість постраждалих одночасно", - зазначив Федоров.

Говорячи про причини великої кількості жертв, голова ОВА вказав, що удар ворога стався в час пік (15:30-16:00), коли жителів поверталися з роботи.

"Район був густонаселений: знищено 2 маршрутки, загинули пасажири; у трамваї загинуло 2 людей; пошкоджено 36 автівок", - зазначив він.

Зеленський про удар по Запоріжжю: треба примушувати росію до миру08.01.25, 22:34 • 39731 перегляд

Сьогодні з'явилося нове відео з місця трагедії. Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Нацполіції України Олексій Білошицький поділився кадрами відразу після ворожого удару.

"Запоріжжя, 8 січня. Під час цинічного обстрілу запорізькі патрульні одними з перших прибули на місце трагедії. Ми негайно приступили до надання допомоги постраждалим", - написав Білошицький у Telegram.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
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zaporizhzhiaЗапоріжжя

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