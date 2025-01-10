Стався в час пік: Федоров назвав удар рф по Запоріжжю наймасштабнішим з початку вторгнення
Київ • УНН
Внаслідок російського удару по Запоріжжю 8 січня загинуло 13 людей, 123 поранено. Атака сталася в час пік, пошкоджено громадський транспорт та 36 автівок.
Удар російських військ по Запоріжжю 8 січня став наймасштабнішою трагедією з 2022 року за кількістю постраждалих, повідомив у п'ятницю голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.
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"Кількість постраждалих: 13 загиблих, 123 поранених, серед яких: 66 людей у лікарнях, 11 із них у тяжкому стані (реанімація), 50 перебувають на амбулаторному лікуванні, 3-річна дитина отримала допомогу й уже вдома", - написав Федоров у Telegram.
"Це наймасштабніший випадок із початку повномасштабного вторгнення, де зафіксована така велика кількість постраждалих одночасно", - зазначив Федоров.
Говорячи про причини великої кількості жертв, голова ОВА вказав, що удар ворога стався в час пік (15:30-16:00), коли жителів поверталися з роботи.
"Район був густонаселений: знищено 2 маршрутки, загинули пасажири; у трамваї загинуло 2 людей; пошкоджено 36 автівок", - зазначив він.
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Сьогодні з'явилося нове відео з місця трагедії. Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Нацполіції України Олексій Білошицький поділився кадрами відразу після ворожого удару.
"Запоріжжя, 8 січня. Під час цинічного обстрілу запорізькі патрульні одними з перших прибули на місце трагедії. Ми негайно приступили до надання допомоги постраждалим", - написав Білошицький у Telegram.