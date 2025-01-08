Зеленський про удар по Запоріжжю: треба примушувати росію до миру
Київ • УНН
Внаслідок російського удару по Запоріжжю загинуло 13 людей. Президент закликав посилити тиск на росію та зберегти єдність партнерів для захисту життя.
Президент Володимир Зеленський коментуючи удар рф по Запоріжжю заявив, що це демонструє, що кремль хоче тільки війни та жертв. Саме тому треба тиснути на москву й примушувати до миру. Про це він сказав у відеозверненні, передає УНН.
"Зараз у Запоріжжі триває рятувальна операція. Був удар російських бомб по місту, просто по цивільних людях. На жаль, 13 людей убиті. Мої співчуття рідним та близьким. Поранені 32 людини. Усім надається допомога. Це був удар просто по місту, по звичайним людям. Абсолютно свідомий удар російської армії", - сказав Зеленський.
Він наголосив, що це знову демонструє, що насправді потрібно росії. Вони хочуть тільки війни і тільки жертв.
"Саме тому жодного дня не можна втрачати – треба тиснути на москву, треба примушувати росію до миру, треба робити й надалі все необхідне, щоб захистити життя і зупинити смерті. І критично при цьому зберегти єдність усіх наших партнерів: Америки і Європи, усіх партнерів у світі, які допомагають", - заявив Зеленський.
Доповнення
Через атаку росії по Запоріжжю 13 людей загинуло. Поліцейські парамедики врятували 5 людей.
Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомляв, що серед поранення у результаті ворожої атаки на Запоріжжя є 13-річна дівчинка.
Також він заявив, що після сьогоднішньої атаки до лікарень за допомогою звернулось щонайменше 80 людей.
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