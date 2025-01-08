Удар рф по Запоріжжю: серед постраждалих 13-річна дівчинка
Київ • УНН
Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя загинуло 13 осіб, серед поранених - 13-річна дівчинка у стані середньої тяжкості. На місці працюють рятувальники, розбирають завали та шукають людей.
Серед інших поранення у результаті ворожої атаки на Запоріжжя є 13-річна дівчинка. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
"Серед поранених через сьогоднішню ворожу атаку 13-річна дівчинка. Вона у лікарні. Медики оцінюють стан дитини як середньої тяжкості", - повідомив Федоров.
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Як повідомив глава МВС Ігор Клименко, у Запоріжжі триває аварійно-рятувальна операція на місці ворожих авіаударів.
"Станом на цю годину відомо про 13 загиблих та десятки поранених. Кількість постраждалих і загиблих постійно збільшується", - зазначив Клименко.
За його словами, поліція, рятувальники, медики та інші профільні служби безперервно працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Розбирають завали, шукають людей, надають допомогу потерпілим. Максимум зусиль, аби врятувати якомога більше життів. Зокрема, парамедики поліції врятували 5 людей.
"До ліквідації наслідків залучені десятки рятувальників зі спецтехнікою, документують воєнний злочин слідчо-оперативні групи поліції. Дякую всім, хто працює над тим, аби зупинити терор окупантів. Як на полі бою, так і в міжнародних судових інстанціях", - резюмував Клименко.