Кількість жертв у результаті удару рф по Запоріжжю зросла до 13 - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок ворожого удару двома КАБами по житловій забудові Запоріжжя загинуло 13 осіб, ще 18 поранені. Четверо постраждалих у важкому стані, рятувальна операція триває, на 9 січня оголошено день жалоби.
У Запоріжжі кількість загиблих внаслідок удару рф зросла до 13. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
"Тринадцять загиблих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю", - повідомив Федоров.
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Крім того, Федоров у коментарі для "Ми-Україна" повідомив про 18 поранених.
"Двома КАБами ворог поцілив по житловій забудові. Наразі нам відомо про 13 загиблих. Ще 18 поранених людей. Усіх поранених доставляють до лікарень. Щонайменше четверо постраждалих знаходяться у важкому стані", - повідомив голова ОВА.
Рятувальна операція триває.
Завтра, 9 січня, у Запоріжжі буде оголошено день жалоби.
Масштабний удар рф по Запоріжжю: 30 постраждалих доставлені до лікарень08.01.25, 16:55 • 23188 переглядiв