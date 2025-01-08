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Кількість жертв у результаті удару рф по Запоріжжю зросла до 13 - ОВА

Київ • УНН

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Внаслідок ворожого удару двома КАБами по житловій забудові Запоріжжя загинуло 13 осіб, ще 18 поранені. Четверо постраждалих у важкому стані, рятувальна операція триває, на 9 січня оголошено день жалоби.

У Запоріжжі кількість загиблих внаслідок удару рф зросла до 13. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

"Тринадцять загиблих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю", - повідомив Федоров.

Додамо

Крім того, Федоров у коментарі для "Ми-Україна" повідомив про 18 поранених.

"Двома КАБами ворог поцілив по житловій забудові. Наразі нам відомо про 13 загиблих. Ще 18 поранених людей. Усіх поранених доставляють до лікарень. Щонайменше четверо постраждалих знаходяться у важкому стані", - повідомив голова ОВА.

Рятувальна операція триває.

Завтра, 9 січня, у Запоріжжі буде оголошено день жалоби.

Масштабний удар рф по Запоріжжю: 30 постраждалих доставлені до лікарень08.01.25, 16:55 • 23188 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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