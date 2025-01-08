Количество жертв в результате удара рф по Запорожью возросло до 13 - ОВА
Киев • УНН
В результате вражеского удара двумя КАБами по жилой застройке Запорожья погибли 13 человек, еще 18 ранены. Четверо пострадавших в тяжелом состоянии, спасательная операция продолжается, на 9 января объявлен день траура.
В Запорожье количество погибших в результате удара рф возросло до 13. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
"Тринадцать погибших в результате вражеского удара по Запорожью", - сообщил Федоров.
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Кроме того, Федоров в комментарии для "Мы-Украина" сообщил о 18 раненых.
"Двумя КАБами враг попал по жилой застройке. Сейчас нам известно о 13 погибших. Еще 18 раненых людей. Всех раненых доставляют в больницы. По меньшей мере четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии", - сообщил глава ОВА.
Спасательная операция продолжается.
Завтра, 9 января, в Запорожье будет объявлен день траура.
Масштабный удар рф по Запорожью: 30 пострадавших доставлены в больницы8 янв. 2025, 14:55 • 11310 просмотров