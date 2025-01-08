Количество жертв в результате удара рф по Запорожью возросло до 13 - ОВА

В Запорожье количество погибших в результате удара рф возросло до 13. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

"Тринадцать погибших в результате вражеского удара по Запорожью", - сообщил Федоров.

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Кроме того, Федоров в комментарии для "Мы-Украина" сообщил о 18 раненых.

"Двумя КАБами враг попал по жилой застройке. Сейчас нам известно о 13 погибших. Еще 18 раненых людей. Всех раненых доставляют в больницы. По меньшей мере четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии", - сообщил глава ОВА.

Спасательная операция продолжается.

Завтра, 9 января, в Запорожье будет объявлен день траура.

Масштабный удар рф по Запорожью: 30 пострадавших доставлены в больницы