Масштабный удар рф по Запорожью: 30 пострадавших доставлены в больницы

Вследствие сегодняшних российских ударов по Запорожью известно о 30 пострадавших, которых доставили в больницы, сообщил председатель ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Тридцать пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье доставлены в больницы областного центра. На месте удара работают 7 медицинских бригад, полицейские и чрезвычайники - написал Федоров.

Напомним

Враг атаковал промышленную инфраструктуру в Запорожье.

В результате удара российских войск погиб один человек.