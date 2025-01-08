Масштабный удар рф по Запорожью: 30 пострадавших доставлены в больницы
Киев • УНН
В результате российской атаки на Запорожье 30 пострадавших доставлены в больницы. На месте работают 7 медицинских бригад, спасатели и полиция, один человек погиб.
Вследствие сегодняшних российских ударов по Запорожью известно о 30 пострадавших, которых доставили в больницы, сообщил председатель ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Тридцать пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье доставлены в больницы областного центра. На месте удара работают 7 медицинских бригад, полицейские и чрезвычайники
Напомним
Враг атаковал промышленную инфраструктуру в Запорожье.
В результате удара российских войск погиб один человек.