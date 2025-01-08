Кількість постраждалих від атаки рф на Запоріжжя зросла до 6

У Запоріжжі внаслідок удару російських військ загинула одна людина, шестеро поранені, повідомив у середу голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

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"До шести зросла кількість поранених через удар росіян по Запоріжжю. Одна людина загинула. Атака триває. Перебувайте у безпечних місцях", - повідомив голова ОВА Федоров.

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Ворог атакував промислову інфраструктуру в Запоріжжі.