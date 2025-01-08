Количество пострадавших от атаки рф на Запорожье возросло до 6
Киев • УНН
В результате российского удара по Запорожью погиб один человек, шестеро ранены.
В Запорожье в результате удара российских войск погиб один человек, шестеро ранены, сообщил в среду глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
Детали
"До шести возросло количество раненых из-за удара россиян по Запорожью. Один человек погиб. Атака продолжается. Находитесь в безопасных местах", - сообщил глава ОВА Федоров.
Напомним
Враг атаковал промышленную инфраструктуру в Запорожье.