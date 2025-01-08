Масштабний удар рф по Запоріжжю: 30 постраждалих доставлені до лікарень
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки на Запоріжжя 30 постраждалих доставлено до лікарень. На місці працюють 7 медичних бригад, рятувальники та поліція, одна людина загинула.
Внаслідок сьогоднішніх російських ударів по Запоріжжя відомо про 30 постраждалих, яких доставили в лікарні, повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Тридцять постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя доставлено в лікарні обласного центру. На місці удару працюють 7 медичних бригад, поліцейські та надзвичайники
Нагадаємо
Ворог атакував промислову інфраструктуру в Запоріжжі.
Внаслідок удару російських військ загинула одна людина.