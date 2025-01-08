Удар рф по Запорожью: среди пострадавших 13-летняя девочка
Киев • УНН
В результате вражеской атаки на Запорожье погибли 13 человек, среди раненых - 13-летняя девочка в состоянии средней тяжести. На месте работают спасатели, разбирают завалы и ищут людей.
Среди других ранения в результате вражеской атаки на Запорожье есть 13-летняя девочка. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
"Среди раненых из-за сегодняшней вражеской атаки 13-летняя девочка. Она в больнице. Медики оценивают состояние ребенка как средней тяжести", - сообщил Федоров.
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Как сообщил глава МВД Игорь Клименко, в Запорожье продолжается аварийно-спасательная операция на месте вражеских авиаударов.
"По состоянию на этот час известно о 13 погибших и десятках раненых. Количество пострадавших и погибших постоянно увеличивается", - отметил Клименко.
По его словам, полиция, спасатели, медики и другие профильные службы непрерывно работают над ликвидацией последствий вражеской атаки. Разбирают завалы, ищут людей, оказывают помощь пострадавшим. Максимум усилий, чтобы спасти как можно больше жизней. В частности, парамедики полиции спасли 5 человек.
"К ликвидации последствий привлечены десятки спасателей со спецтехникой, документируют военное преступление следственно-оперативные группы полиции. Спасибо всем, кто работает над тем, чтобы остановить террор оккупантов. Как на поле боя, так и в международных судебных инстанциях", - резюмировал Клименко.