Удар рф по Запоріжжю: кількість поранених зросла до 32
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки керованими авіабомбами у Запоріжжі загинуло 13 людей, 32 поранено. Пошкоджено 28 транспортних засобів, серед постраждалих - 13-річна дівчинка.
Через атаку росії по Запоріжжю 13 людей загинуло, 32 поранено. Поліцейські парамедики врятували 5 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на Національну поліцію України.
"8 січня о 15:40 росіяни завдали два удари керованими авіабомбами (ФАБ-500 з УМПК) по території обласного центру. Вони вибухнули серед скупчення людей – поблизу адміністративної частини інфраструктурного об’єкта та проїжджої частини. Зайнялися будівля та автотранспорт", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що станом на 19:30 відомо про 13 загиблих та 32 поранених людей (кількість може змінюватися). Більшість з постраждалих просто перебували на вулиці та у громадському транспорті.
"Поліцейські парамедики врятували 5 людей", - інформує поліція.
Пошкоджено 28 транспортних засобів, у тому числі трамвай та маршрутне таксі.
Зазначається, що наразі на місці події триває аварійно-рятувальна операція. Працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, рятувальники та профільні служби міста.
Особи загиблих встановлюють криміналісти та працівники центру розшуку громадян, зниклих безвісти за особливих обставин.
Доповнення
Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомляв, що серед поранення у результаті ворожої атаки на Запоріжжя є 13-річна дівчинка.
Також він заявив, що після сьогоднішньої атаки до лікарень за допомогою звернулось щонайменше 80 людей.
Зеленський показав наслідки удару рф по Запоріжжю: кількість жертв може збільшитись08.01.25, 18:07 • 26550 переглядiв