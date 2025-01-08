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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Удар рф по Запорожью: количество раненых возросло до 32

Удар рф по Запорожью: количество раненых возросло до 32

Киев  •  УНН

 • 3170 просмотра

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В результате российской атаки управляемыми авиабомбами в Запорожье погибли 13 человек, 32 ранены. Повреждены 28 транспортных средств, среди пострадавших - 13-летняя девочка.

Из-за атаки россии по Запорожью 13 человек погибли, 32 ранены. Полицейские парамедики спасли 5 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Национальную полицию Украины.

"8 января в 15:40 россияне нанесли два удара управляемыми авиабомбами (ФАБ-500 с УМПК) по территории областного центра. Они взорвались среди скопления людей - вблизи административной части инфраструктурного объекта и проезжей части. Загорелись здание и автотранспорт", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по состоянию на 19:30 известно о 13 погибших и 32 раненых людей (количество может меняться). Большинство из пострадавших просто находились на улице и в общественном транспорте.

"Полицейские парамедики спасли 5 человек", - информирует полиция.

Повреждены 28 транспортных средств, в том числе трамвай и маршрутное такси.

Отмечается, что сейчас на месте происшествия продолжается аварийно-спасательная операция. Работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, спасатели и профильные службы города.

Личности погибших устанавливают криминалисты и работники центра розыска граждан, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Дополнение

Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщал, что среди раненых в результате вражеской атаки на Запорожье есть 13-летняя девочка.

Также он заявил, что после сегодняшней атаки в больницы за помощью обратилось по меньшей мере 80 человек.

Зеленский показал последствия удара рф по Запорожью: количество жертв может увеличиться8 янв. 2025, 16:07 • 13646 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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