Зеленский показал последствия удара рф по Запорожью: количество жертв может увеличиться

ukenru
Эксклюзив
Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году
16:21 • 9991 просмотра

Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году

Эксклюзив
Проект нового Трудового кодекса: аналитик объяснила, что вызывает беспокойство и что не так с действующим
12:55 • 56297 просмотра

Проект нового Трудового кодекса: аналитик объяснила, что вызывает беспокойство и что не так с действующим

Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ
 • 121345 просмотра

Международные резервы Украины в течение 2024 года выросли на 8% - НБУ

Эксклюзив
Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт
 • 167640 просмотра

Нарушения, которые выявил аудит в АРМА, являются следствием ненадлежащего руководства - эксперт

В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ
 • 170744 просмотра

В Германии супруги признались в убийстве двух украинок ради похищения ребенка - СМИ

В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка
 • 162401 просмотра

В декабре рф понесла наибольшие потери в войне против Украины за весь 2024 год - британская разведка

Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)
 • 140022 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: что говорят украинцы? (ВИДЕО)

Эксклюзив
Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января
 • 179747 просмотра

Марс поднимет семейные вопросы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 6-12 января

Эксклюзив
Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий
 • 242213 просмотра

Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева
 • 499079 просмотра

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Оксфордский словарь пополнился новыми иноязычными словами: о чем идет речь

Оксфордский словарь пополнился новыми иноязычными словами: о чем идет речь

 • 104261 просмотра
Остин Батлер и Кайя Гербер разошлись после около 3 лет вместе - СМИ

Остин Батлер и Кайя Гербер разошлись после около 3 лет вместе - СМИ

 • 66120 просмотра
Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

 • 109826 просмотра
Ким Кардашьян снялась в провокационном рождественском клипе с Маколеем Калкиным

Ким Кардашьян снялась в провокационном рождественском клипе с Маколеем Калкиным

 • 58601 просмотра
Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

12:30 • 100119 просмотра
публикации
Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году

Финансовый эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара в 2025 году
Эксклюзив

16:21 • 9940 просмотра
Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

Любовь к велоспорту и социальная поддержка: история семейного бизнеса из Броваров

12:30 • 100119 просмотра
Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

Комиссия более пяти лет игнорирует обязанность пересмотра медицинской документации: пациенты с буллезным эпидермолизом остаются заложниками монополии

 • 109826 просмотра
"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

"Мамкины космонавты": помогут ли спутники найти АРМА арестованные активы

 • 160616 просмотра
От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

От Харькова до Броваров: история адаптации и успеха предпринимательницы-переселенки

 • 164425 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

15:24 • 9482 просмотра
Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

15:14 • 10998 просмотра
Кудроу поделилась трогательной историей о последнем подарке от Мэтью Перри

Кудроу поделилась трогательной историей о последнем подарке от Мэтью Перри

14:28 • 17176 просмотра
Ким Кардашьян снялась в провокационном рождественском клипе с Маколеем Калкиным

Ким Кардашьян снялась в провокационном рождественском клипе с Маколеем Калкиным

 • 58623 просмотра
Тейлор Китч рассказал о возможном возвращении в перезапуск "Friday Night Lights"

Тейлор Китч рассказал о возможном возвращении в перезапуск "Friday Night Lights"

 • 46375 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Зеленский показал последствия удара рф по Запорожью: количество жертв может увеличиться

Зеленский показал последствия удара рф по Запорожью: количество жертв может увеличиться

Киев  •  УНН

 • 5619 просмотра

Read in English

Российские войска нанесли авиаудар по Запорожью, в результате которого погибли 13 человек. Десятки раненых доставлены в больницы, а количество жертв может увеличиться.

Президент Владимир Зеленский опубликовал видео последствий удара по Запорожью авиабомбами, где в результате погибло 13 человек и количество жертв может увеличиться, передает УНН.

"Россияне нанесли удар авиабомбами по Запорожью. Сознательный удар по городу. По состоянию на сейчас известно о десятках раненых. Всем оказывается необходимая помощь. К сожалению, известно о 13 убитых людях... К сожалению, количество жертв может увеличиться", - подписал видео Зеленский.

Он подчеркнул, что нет ничего более жестокого, чем авиабомбы по городу, осознавая, что пострадают обычные гражданские люди.

"Нужно давление на россию за террор. Нужно поддерживать защиту жизней в Украине. Завершить такую войну надежным миром возможно только благодаря силе", - заявил Зеленский.

Дополнение

В Запорожье количество погибших в результате удара рф возросло до 13.

Масштабный удар рф по Запорожью: 30 пострадавших доставлены в больницы8 янв. 2025, 14:55 • 11418 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
zaporozheЗапорожье