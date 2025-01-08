Зеленский показал последствия удара рф по Запорожью: количество жертв может увеличиться
Киев • УНН
Российские войска нанесли авиаудар по Запорожью, в результате которого погибли 13 человек. Десятки раненых доставлены в больницы, а количество жертв может увеличиться.
Президент Владимир Зеленский опубликовал видео последствий удара по Запорожью авиабомбами, где в результате погибло 13 человек и количество жертв может увеличиться, передает УНН.
"Россияне нанесли удар авиабомбами по Запорожью. Сознательный удар по городу. По состоянию на сейчас известно о десятках раненых. Всем оказывается необходимая помощь. К сожалению, известно о 13 убитых людях... К сожалению, количество жертв может увеличиться", - подписал видео Зеленский.
Он подчеркнул, что нет ничего более жестокого, чем авиабомбы по городу, осознавая, что пострадают обычные гражданские люди.
"Нужно давление на россию за террор. Нужно поддерживать защиту жизней в Украине. Завершить такую войну надежным миром возможно только благодаря силе", - заявил Зеленский.
Дополнение
В Запорожье количество погибших в результате удара рф возросло до 13.
Масштабный удар рф по Запорожью: 30 пострадавших доставлены в больницы8 янв. 2025, 14:55 • 11418 просмотров