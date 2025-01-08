Зеленский показал последствия удара рф по Запорожью: количество жертв может увеличиться

Президент Владимир Зеленский опубликовал видео последствий удара по Запорожью авиабомбами, где в результате погибло 13 человек и количество жертв может увеличиться, передает УНН.

"Россияне нанесли удар авиабомбами по Запорожью. Сознательный удар по городу. По состоянию на сейчас известно о десятках раненых. Всем оказывается необходимая помощь. К сожалению, известно о 13 убитых людях... К сожалению, количество жертв может увеличиться", - подписал видео Зеленский.

Он подчеркнул, что нет ничего более жестокого, чем авиабомбы по городу, осознавая, что пострадают обычные гражданские люди.

"Нужно давление на россию за террор. Нужно поддерживать защиту жизней в Украине. Завершить такую войну надежным миром возможно только благодаря силе", - заявил Зеленский.

Дополнение

В Запорожье количество погибших в результате удара рф возросло до 13.

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