Зеленський показав наслідки удару рф по Запоріжжю: кількість жертв може збільшитись
Київ • УНН
Російські війська завдали авіаудару по Запоріжжю, внаслідок якого загинуло 13 людей. Десятки поранених доставлено до лікарень, а кількість жертв може збільшитися.
Президент Володимир Зеленський опублікував відео наслідків удару по Запоріжжю авіабомбами, де в результаті загинуло 13 людей й кількість жертв може збільшитись, передає УНН.
"Росіяни завдали удару авіабомбами по Запоріжжю. Свідомий удар по місту. Станом на зараз відомо про десятки поранених. Усім надається необхідна допомога. На жаль, відомо про 13 убитих людей...На жаль, кількість жертв може збільшитись", - підписав відео Зеленський.
Він наголосив, що немає нічого більш жорстокого, ніж авіабомби по місту, усвідомлюючи, що постраждають звичайні цивільні люди.
"Потрібен тиск на росію за терор. Потрібно підтримувати захист життів в Україні. Завершити таку війну надійним миром можливо лише завдяки силі", - заявив Зеленський.
Доповнення
У Запоріжжі кількість загиблих внаслідок удару рф зросла до 13.
Масштабний удар рф по Запоріжжю: 30 постраждалих доставлені до лікарень08.01.25, 16:55 • 23188 переглядiв