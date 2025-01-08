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Зеленский об ударе по Запорожью: надо принуждать россию к миру

Зеленский об ударе по Запорожью: надо принуждать россию к миру

Киев  •  УНН

 • 6509 просмотра

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В результате российского удара по Запорожью погибли 13 человек. Президент призвал усилить давление на россию и сохранить единство партнеров для защиты жизни.

Президент Владимир Зеленский комментируя удар рф по Запорожью заявил, что это демонстрирует, что кремль хочет только войны и жертв. Именно поэтому надо давить на москву и принуждать к миру. Об этом он сказал в видеообращении, передает УНН.

"Сейчас в Запорожье продолжается спасательная операция. Был удар российских бомб по городу, просто по гражданским людям. К сожалению, 13 человек убиты. Мои соболезнования родным и близким. Ранены 32 человека. Всем оказывается помощь.  Это был удар просто по городу, по обычным людям. Абсолютно сознательный удар российской армии", - сказал Зеленский.

Он отметил, что это снова демонстрирует, что на самом деле нужно россии. Они хотят только войны и только жертв. 

"Именно поэтому ни одного дня нельзя терять - надо давить на москву, надо принуждать россию к миру, надо делать и в дальнейшем все необходимое, чтобы защитить жизнь и остановить смерти. И критично при этом сохранить единство всех наших партнеров: Америки и Европы, всех партнеров в мире, которые помогают", - заявил Зеленский.

Дополнение

Из-за атаки россии по Запорожью 13 человек погибло. Полицейские парамедики спасли 5 человек.

Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщал, что среди раненых в результате вражеской атаки на Запорожье есть 13-летняя девочка.

Также он заявил, что после сегодняшней атаки в больницы за помощью обратилось по меньшей мере 80 человек.

Зеленский показал последствия удара рф по Запорожью: количество жертв может увеличиться8 янв. 2025, 16:07 • 19202 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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zaporozheЗапорожье