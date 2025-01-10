Произошел в час пик: Федоров назвал удар рф по Запорожью самым масштабным с начала вторжения
Киев • УНН
В результате российского удара по Запорожью 8 января погибли 13 человек, 123 ранены. Атака произошла в час пик, поврежден общественный транспорт и 36 автомобилей.
Удар российских войск по Запорожью 8 января стал самой масштабной трагедией с 2022 года по количеству пострадавших, сообщил в пятницу председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, пишет УНН.
Детали
«Количество пострадавших: 13 погибших, 123 раненых, среди которых: 66 человек в больницах, 11 из них в тяжелом состоянии (реанимация), 50 находятся на амбулаторном лечении, 3-летний ребенок получил помощь и уже дома», - написал Федоров в Telegram.
«Это самый масштабный случай с начала полномасштабного вторжения, где зафиксировано такое большое количество пострадавших одновременно», - отметил Федоров.
Говоря о причинах большого количества жертв, глава ОВА указал, что удар врага произошел в час пик (15:30-16:00), когда жители возвращались с работы.
«Район был густонаселенный: уничтожено 2 маршрутки, погибли пассажиры; в трамвае погибло 2 человека; повреждено 36 автомобилей», - отметил он.
Зеленский об ударе по Запорожью: надо принуждать россию к миру08.01.25, 22:34 • 37667 просмотров
Сегодня появилось новое видео с места трагедии. Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Нацполиции Украины Алексей Билошицкий поделился кадрами сразу после вражеского удара.
«Запорожье, 8 января. Во время циничного обстрела запорожские патрульные одними из первых прибыли на место трагедии. Мы немедленно приступили к оказанию помощи пострадавшим», - написал Билошицкий в Telegram.