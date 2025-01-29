Запорожская область подверглась 450 вражеским ударам за сутки
Киев • УНН
Оккупанты нанесли массированные удары по Запорожской области, используя авиацию, дроны и артиллерию. В результате атак повреждена инфраструктура, есть один пострадавший в Васильевском районе.
В течение последних суток враг активизировал атаки на населенные пункты Запорожской области, нанеся 450 ударов. К сожалению, есть пострадавшие. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Самый интенсивный авиационный обстрел зафиксирован в Малой Токмачке, куда направлено 16 авиаударов. Также атаки беспилотниками охватили семь населенных пунктов, среди которых Каменское, Гуляйполе и Новодаровка - всего 216 вражеских дронов различных типов.
Кроме этого, оккупанты применили реактивные системы залпового огня (6 обстрелов), обстреляв Каменское, Приморское и Новоданиловку, а артиллерийские удары (212) задели по меньшей мере семь населенных пунктов.
Зафиксировано разрушение жилых домов и объектов инфраструктуры - поступил 21 соответствующий сигнал от местных жителей. Кроме того, в результате одного из ударов в Васильевском районе пострадал человек.
Оккупанты атаковали Запорожскую область: ранены четыре человека27.01.25, 15:03 • 29958 просмотров