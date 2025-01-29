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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Запорожская область подверглась 450 вражеским ударам за сутки

Запорожская область подверглась 450 вражеским ударам за сутки

Киев  •  УНН

 • 4824 просмотра

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Оккупанты нанесли массированные удары по Запорожской области, используя авиацию, дроны и артиллерию. В результате атак повреждена инфраструктура, есть один пострадавший в Васильевском районе.

В течение последних суток враг активизировал атаки на населенные пункты Запорожской области, нанеся 450 ударов. К сожалению, есть пострадавшие. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Самый интенсивный авиационный обстрел зафиксирован в Малой Токмачке, куда направлено 16 авиаударов. Также атаки беспилотниками охватили семь населенных пунктов, среди которых Каменское, Гуляйполе и Новодаровка - всего 216 вражеских дронов различных типов. 

Кроме этого, оккупанты применили реактивные системы залпового огня (6 обстрелов), обстреляв Каменское, Приморское и Новоданиловку, а артиллерийские удары (212) задели по меньшей мере семь населенных пунктов. 

Зафиксировано разрушение жилых домов и объектов инфраструктуры - поступил 21 соответствующий сигнал от местных жителей. Кроме того, в результате одного из ударов в Васильевском районе пострадал человек.

Оккупанты атаковали Запорожскую область: ранены четыре человека27.01.25, 15:03 • 29958 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
ivan-fedorov-politykИван Федоров
zaporozheЗапорожье

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