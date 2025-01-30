Оккупанты нанесли более 400 ударов по Запорожской области: что известно о последствиях

Оккупационные войска продолжают осуществлять атаки на населенные пункты Запорожской области. Всего за сутки зафиксировано 401 вражеский удар по девяти населенным пунктам региона. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Самый мощный удар нанесла Новопавловка, по которой было нанесено 16 авиаударов. Масштабные атаки беспилотников разных типов направили на Запорожье, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Новодаровку - всего зафиксировано 190 вражеских дронов. Кроме того, ракетная система залпового огня обстреляла Новодаровку, а артиллерийские обстрелы охватили территорию семи населенных пунктов, среди которых Каменское, Гуляйполе и Щербаки. Всего противник выпустил 194 артиллерийских снаряда.

В результате атак поступило 16 сообщений о повреждении жилых домов и объектов инфраструктуры. К счастью, информации о пострадавших среди мирного населения не поступало.

Запорожская область подверглась 450 вражеским ударам за сутки