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По Украине применяют аварийные отключения после ударов рф
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По Украине применяют аварийные отключения после ударов рф

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По Украине применяют аварийные отключения после ударов рф

По Украине применяют аварийные отключения после ударов рф

Киев  •  УНН

 • 40158 просмотра

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Из-за утренней ракетной атаки россиян 1 февраля в Украине вводят аварийные отключения электроэнергии. Ограничения применяют в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Из-за ракетной атаки россиян утром 1 февраля в Украине вводят аварийные отключения света. Об этом информирует УНН со ссылкой на Facebook-аккаунт Министра энергетики Украины Германа Галущенко и Telegram-канал Укрэнерго. 

Детали

В энергетической компании рассказали, что аварийные отключения из-за вражеской атаки применяют в..:

  • Харьковской,
  • Сумской,
  • Полтавской,
  • Донецкой,
  • Кировоградской,
  • Запорожской,
  • Днепропетровской областях.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, были применены превентивные меры ограничения по свету.

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
ukrenerhoУкрэнерго
herman-halushchenkoГерман Галущенко
ukrainaУкраина
kharkivХарьков

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