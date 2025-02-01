По Украине применяют аварийные отключения после ударов рф
Киев • УНН
Из-за утренней ракетной атаки россиян 1 февраля в Украине вводят аварийные отключения электроэнергии. Ограничения применяют в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областях.
Из-за ракетной атаки россиян утром 1 февраля в Украине вводят аварийные отключения света. Об этом информирует УНН со ссылкой на Facebook-аккаунт Министра энергетики Украины Германа Галущенко и Telegram-канал Укрэнерго.
Детали
В энергетической компании рассказали, что аварийные отключения из-за вражеской атаки применяют в..:
- Харьковской,
- Сумской,
- Полтавской,
- Донецкой,
- Кировоградской,
- Запорожской,
- Днепропетровской областях.
По словам министра энергетики Германа Галущенко, были применены превентивные меры ограничения по свету.
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