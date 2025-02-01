По Україні застосовують аварійні відключення після ударів рф

Через ракетну атаку росіян зранку 1 лютого в Україні запроваджують аварійні відключення світла. Про це інформує УНН з посиланням на Facebook-акаунт Міністра енергетики України Германа Галущенко та Telegram-канал Укренерго.

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В енергетичній компанії розповіли, що аварійні відключення через ворожу атаку застосовують у:

Харківській,

Сумській,

Полтавській,

Донецькій,

Кіровоградській,

Запорізькій,

Дніпропетровській областях.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, були застосовані превентивні заходи обмеження по світлу.

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