По Україні застосовують аварійні відключення після ударів рф
Київ • УНН
Через ранкову ракетну атаку росіян 1 лютого в Україні вводять аварійні відключення електроенергії. Обмеження застосовують у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Кіровоградській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Через ракетну атаку росіян зранку 1 лютого в Україні запроваджують аварійні відключення світла. Про це інформує УНН з посиланням на Facebook-акаунт Міністра енергетики України Германа Галущенко та Telegram-канал Укренерго.
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В енергетичній компанії розповіли, що аварійні відключення через ворожу атаку застосовують у:
- Харківській,
- Сумській,
- Полтавській,
- Донецькій,
- Кіровоградській,
- Запорізькій,
- Дніпропетровській областях.
За словами міністра енергетики Германа Галущенка, були застосовані превентивні заходи обмеження по світлу.
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